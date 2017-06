Blogueiro é assassinado na frente da esposa

Polícia investiga relação entre o crime e denúncias feitas pelo comunicador, em sua página "De Olho em Aquiraz".





Luís Gustavo da Silva (26), chegava em casa com a esposa, na madrugada na noite de quarta-feira (14), no bairro Piau, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, conhecida como “Gugu” por amigos e familiares, foi abordada por uma dupla armada.





De acordo com uma testemunha, o blogueiro parou a motocicleta em que estava, desceu com a esposa e os dois suspeitos chegaram e o abordaram, quando ele abriu o portão da casa, disparando várias vezes contra o homem.





Ainda segundo a testemunha, os dois suspeitos estavam escondidos em uma casa abandonada na frente da residência do casal. Em seguida, a dupla fugiu.





De acordo com a Perícia Forense, 17 disparos atingiram o comunicador. Alguns tiros atingiram a cabeça e outros atingiram o tórax. Populares afirmam que dias atrás o blogueiro, administrador da página “De Olho em Aquiraz”, apresentou uma denúncia sobre tráfico de drogas na região. A Polícia Civil informou que investigará se o crime tem relação com as denúncias apresentadas pelo blogueiro.





Gustavo não tinha antecedentes criminais e tinha um bom relacionamento com seus vizinhos e amigos. O blogueiro trabalhou com assessor de imprensa na gestão passada.





Na última semana, uma assessora parlamentar foi morta no bairro Vila Velha, em Fortaleza.Ela foi abordada por dois homens em uma motocicleta, que dispararam várias vezes e fugiram. De acordo com informações, a mulher teria ameaçado integrantes da "Gangue dos Gafanhotos" nas redes sociais, atribuindo ao grupo o assassinato de seu pai. Dois suspeitos foram presos.





Via Cnews