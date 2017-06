Câmera flagra triplo homicídio na Barra do Ceará

O crime aconteceu no fim de semana. As vítimas tinham entre 15 e 22 anos.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que suspeitos desceram de um carro, modelo Palio e dispararam contra várias vezes contra as pessoas que estavam próximas a uma residência, na rua Graça Alcançada, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A ação criminosa deixou três óbitos. As vítimas tinham entre 15 e 22 anos.





As imagens mostram o carro se aproximando em velocidade reduzida, até os suspeitos descerem pelas portas traseiras. Os homens disparam várias vezes, enquanto as vítimas correm, tentando se esconder. Após o tiroteio, os suspeitos fogem.





As três vítimas ainda foram socorridas e encaminhadas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram. O crime teria relação com a disputa pelo território entre facções criminosas rivais.





O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Crimes semelhantes foram registrados este ano, na Grande Fortaleza. O mais recente aconteceu em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, quando quatro homens invadiram uma casa de veraneio e mataram seis pessoas.





Outro crime aconteceu em Horizonte, quando criminosos dispararam contra um grupo de pessoas que comemorava um aniversário. Cinco pessoas foram assassinadas. Duas foram baleadas, mas não faleceram. Em Fortaleza, no bairro Padra Andrade, três foram mortos e três ficaram feridos em um tiroteio ocorrido em uma praça. No bairro Dias Macedo, um tiroteio deixou três mortos e três feridos.

Via Cnews