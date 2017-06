Câmeras de segurança flagram ação de bandidos em loja de roupas em Ipu

O circuito interno de segurança de uma loja de roupas localizada em Ipu, região da Ibiapaba, flagrou a ação de bandidos que assaltaram o local. O crime ocorreu por volta das 10h14min da manhã segunda-feira (05/06), quando um trio armado entrou no estabelecimento se passando por clientes.





Duas mulheres bem vestidas e um homem com calça jeans cumprida, camisa social e óculos escuros fingiram ser clientes comuns e abordam a atendente através do vidro, pedindo para ela abrir a porta.Depois do acesso, o trio começa a ver roupas e bolsas. Num determinado momento, o homem retira uma arma de fogo da mochila de uma de suas cúmplice e anuncia o assalto.





Uma funcionária foi rendida amarrada e colocada dentro do provador pelo o homem que pegou a arma de dentro de uma mochila que uma das comparsas trouxe para o crime. Nas imagens é possível ver o momento em que as mulheres enchiam as bolsas com mercadorias e aparelhos celulares, enquanto o homem amarrava a funcionária.





Eles fugiram da mesma forma que chegaram, a pé em direção a praça de Iracema. O proprietário da registrou o boletim de ocorrência e um inquérito deve ser aberto para apurar as responsabilidades do caso e encontrar seus autores as imagens do circuito interno entregue as autoridades.





A assalto ocorreu na loja Telles Import's na Rua Padre Mororó, próximo a uma agência bancária. Confira imagens do assalto nas imagens abaixo:

Fonte: Ipu Notícias