No início da tarde desta terça-feira (20), por volta das 13h30, três bandidos em duas motocicletas (Honda Biz e uma Titan) armados com armas de fogo invadiram o colégio Jarbas Passarinho e tomaram de assalto o revólver e o colete do vigilante. Os meliantes estavam com fardas do colégio.





Os assaltantes foram bastante violentos e fugiram em rumo ignorado.