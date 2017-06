CARRO CAPOTA E ATINGE RESIDÊNCIA NA LOCALIDADE DE "MUMBABA DE CIMA"

O capotamento aconteceu na noite de ontem (28), por volta das 23h30, na localidade de "Mumbaba de Cima", município de Massapê.





O condutor do veículo Corolla seguia no sentido Massapê a Sobral, quando perdeu o controle do veículo em um quebra-molas, capotou várias vezes, derrubou uma árvore e invadiu um residência. Felizmente, ninguém na residência foi atingindo.





O condutor do veículo sofreu ferimentos leves e foi conduzido ao hospital da cidade de Massapê.





Uma equipe da PRE, da PM da cidade de Massapê e do Corpo de Bombeiros estiveram no local da ocorrência.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves