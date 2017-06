CARTA ABERTA DE UM SOBRALENSE AO PREFEITO DA CIDADE DE SOBRAL

Confira a carta aberta na íntegra:

"O que acontece em Sobral em se tratando de falta de água é o que chamamos de total falta de respeito ao ser humano, sobre o SAAE que é a autarquia responsável pelo abastecimento de água em Sobral, deste órgão pouco podemos esperar pois faz tempo que a população de Sobral sofre com o péssimo serviço prestado à população por parte deste órgão, quero me dirigir neste momento ao Prefeito da cidade de Sobral Ivo Gomes, que prometeu na sua campanha resolver o Caos do sistema de abastecimento de água de Sobral, acho que dentre várias das promessas que o senhor fez, esta é mais uma que o senhor ainda não cumpriu, mas me diga uma coisa Prefeito, como o senhor se sentiria ficando todo o seu final de semana sem um pingo de água nas torneiras da sua casa? Não esquecendo que este problema é recorrente na cidade de Sobral, e aqui onde eu moro Prefeito, no Residencial Nova Caiçara, onde o senhor teve maioria de voto, aliás muitos se dizem arrependidos de terem votado no senhor, pois bem água aqui é artigo de luxo, sem falar que parar beber ela não serve, eu ainda posso comprar água mineral para beber, e quem não pode? - Prefeito o inicio de sua gestão está sendo uma decepção para dizer o minimo, e a problemática do abastecimento de água em Sobral vai marcar sua administração como a pior da história de Sobral, como o senhor se sente Prefeito Ivo sabendo que muitos sobralenses dizem sentir saudades do ex prefeito Veveu, este que ele era considerado por muitos como o pior prefeito de Sobral? Pelo menos até agora para mim sua gestão supera em incompetência à gestão anterior, Prefeito Ivo o que eu quero com todo este discurso, é que o senhor se imagine na condição de nós moradores do Residencial Nova Caiçara, nós não somos animais brutos, aliás nem eles merecem tal descaso, nós somos sobralenses Prefeito, sobralenses como o senhor e como seus irmãos, que como muitos dizem se apoiarem um cachorro nas eleições, as pessoas votam nele, isto eu já escutei de muitos anencéfalos que votam em vocês, pois bem mesmo eu fazendo parte da exceção, por que até provem contrário na minha cabeça não tem só uma massa encefálica, tem um cérebro que pensa também, que tem um pouco de discernimento para cobrar do senhor como gestor que resolva ou mande o SAAE, resolver o problema da falta de água aqui no Residencial Nova Caiçara, ou será que teremos que denunciar em outras esferas a calamidade sofrida pelo povo deste populoso residencial? Ano que vem prefeito tem eleições, sabemos que o senhor e seus irmãos adoram votos, com que cara vocês virão aqui pedir voto? Aliás vocês terão coragem de vir aqui para pedir voto? "Que comece o mimimi dos puxa saco de plantão."

LUCIANO MELO - MORADOR DO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA









"TODA NAÇÃO TEM OS GOVERNANTES QUE MERECEM, " ISSO SERVE PARA A POPULAÇÃO DE SOBRAL."





