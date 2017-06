POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO NA CIDADE DE SOBRAL

No início da madrugada de hoje, 11, várias equipes policiais se dirigiram a um motel da cidade para verificar uma possível festa onde estaria havendo comercialização de drogas.





No momento que os policiais militares do Raio iam saindo do motel, verificaram um casal se evadido da portaria do local, logo mais a frente foi feita busca pessoal e verificação de identificação e checagem da placa do veículo e foi confirmado que a motocicleta tinha queixa de roubo, e o casal portava um simulacro de arma de fogo.





O homem foi identificado como Jessiclei da Silva de Sousa, 18 anos e uma menor de idade. Os dois foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.