Ceará tem três cidades entre as 30 mais violentas do País em lista liderada pelo PA

Segundo os autores da pesquisa, essa crise é resultado de falta de políticas minimamente efetivas para a área.

Estudo divulgado pelo instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados de 2015, mostra que o Ceará tem três cidades entre as 30 mais violentas do país. O ranking é liderado pela cidade de Altamira, no Pará.





Por aqui, estão na lista Maracanaú (6ª posição), Fortaleza (13ª posição e primeira capital a aparecer no ranking) e Caucaia (27ª posição).





Segundo a Exame, o cenário retratado pelo estudo, segundo os autores da pesquisa, acabou evoluindo para a crise de segurança pública que estremeceu o país no início do ano. De acordo com o estudo, essa crise é resultado direto da incapacidade dos governos em planejar, propor e executar políticas minimamente efetivas para a área.





Em 2015, 59.080 morreram vítimas de homicídios no Brasil — o que equivale a 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes.





Isso significa que, a cada três semanas, 3,4 mil pessoas foram assassinadas no Brasil – um número maior do que a quantidade de mortos nos 498 ataques terroristas que aconteceram nos cinco primeiros meses de 2017.





A taxa mostra uma nova acomodação nos níveis de homicídios no país, que passaram da faixa de 48 mil a 50 mil até 2007 para um novo nível de 59 mil a 60 mil em 2015.