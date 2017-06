Cearense fatura sozinho o prêmio da Mega-Sena

O prêmio sorteado nesta quarta-feira (7) alcançou valor de R$ 6.310.224,41, e o apostador de Fortaleza ganhou sozinho.

Um apostador de Fortaleza foi o grande vencedor do concurso nº 1.937 da Mega-Sena, no sorteio da última quarta-feira (7), que aconteceu em Itatiba (SP). As dezenas sorteadas foram: 06 – 10 – 24 – 29 – 43 – 55, e o o sortudo faturou R$ 6.310.224,41.





71 pessoas ganharam no mesmo concurso no 24.966,25 na Quina, ao acertarem 5 números. Já na Quadra foram 4.055 apostas vencedoras, e cada ganhador levou R$ 624,48. Cada bilhete tem o valor de R$ 3,50, desta forma, o vencedor do prêmio principal ganhou 1.8 milhão de vezes a mais o valor apostado.





O fato acontece um ano depois que outro apostador cearense ganhou R$ 27.333.858,49 sozinho no sorteio. Na época, o concurso foi 1.825 da Mega-Sena, e os números sorteados foram: 10 – 11 – 21 – 50 – 51 – 54. O sorteio foi realizado na cidade de Iguatu, a 382 quilômetros da capital cearense.





O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (10), e a estimativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 3 milhões no concurso 1.938. As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer caixa lotérica da cidade.