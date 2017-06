Cel. Chico Monte, o último dos Coronéis

O Deputado Federal Francisco de Almeida Monte, o Cel.Chico Monte, faleceu em Brasília em 16 de março de 1961, o primeiro deputado a falecer na nova capital federal.





Em 1921 foi vereador em Sobral, era preposto de Zé Saboya, o Meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Sobral; em 1933 ajudou a eleger o governador Menezes Pimentel, LEC-Liga Eleitoral Católica, já tinha partido "pros braços" do Bispo-Conde, honroso duplo título do maior príncipe sobralense, Dom José tupinambá da Frota; em 1945, já como respeitado chefe político faz de Olavo Oliveira senador da república e em 1959 elege o genro Parsifal Barroso governador do Ceará.





Junto à Dr.José Saboya, Dom José Tupinambá da Frota é em toda a História de Sobral o terceiro nome mais lembrado e reverenciado pelo povo.





Com o seu falecimento, Lúcio Lima jornalista do Diário do Povo de Campinas, escreve um artigo com o título "Morre o Último dos Coronéis".

História de Sobral.





