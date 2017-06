Três indivíduos armados com armas de fogo efetuaram vários tiros em via pública, precisamente na rua Maria da Glória, no bairro Padre Palhano.





Segundo testemunhas, os indivíduos dispararam mais de 20 tiros.





A ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16), por volta de 1h. Felizmente, ninguém foi alvejado. A Polícia foi acionada, mas nenhum suspeito foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas