Ciclista é atropelado por motociclista na BR-116

A vítima atravessava o KM 9 da BR-116 no bairro Messejana, em Fortaleza, quando a colisão aconteceu, segundo informação da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE). O acidente aconteceu neste sábado (17).





Ainda segundo a PRF-CE, o ciclista conseguiu deixar o local, mas o motociclista permaneceu na via com várias escoriações. De acordo com socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor da motocicleta foi identificado como Elenildo da Costa Lira (24) e apresentava sinais de embriaguez.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) informou que o motociclista não tinha habilitação e está com os documentos do veículo em atraso. Por conta dos ferimentos o condutor teve que ser socorrido às pressas e não foi submetido ao exame de alcoolemia.





Fonte: Cnews