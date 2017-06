Cid e sócio terão de pagar multa de R$ 6 milhões por obra ilegal em APA da Meruoca

Ex-governador estava construindo um condomínio residencial ilegal com área superior a 14 mil m². Ele afirma ter patrimônio total de R$ 782 mil.





Oex-governador Cid Gomes e seu sócio, Antônio Disraeli Azevedo Ponte, terão de pagar uma multa no valor de R$ 6 milhões por “construir empreendimento (obra) sem autorização do Órgão ambiental competente em terreno situado dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Meruoca”.





Após denúncia do Ceará News 7, a obra planejada por Cid Gomes – um condomínio residencial com área total de 1.48 hectares (14.800 m²), localizado a 830 m de altura – foi embargada, na manhã desta terça-feira (6), com a fiscalização de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do Governo Federal, e do Ibama.