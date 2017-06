Cid faz condomínio de luxo em sociedade com empresário que ganhou licitações em seu governo

O condomínio construído no alto da Serra da Meruoca tem como sócio o dono da Easy Táxi Aéreo, que prestava serviços aéreos para o Governo Cid mesmo sem ter aeronaves.





Em sociedade com empresário e amigo de infância que ganhou licitações de quase R$ 55 milhões em seu governo, o ex-governador Cid Gomes (PDT) constrói um empreendimento imobiliário com vista paradisíaca da serra da Meruoca, em município cearense do mesmo nome, distante 251 quilômetros de Fortaleza.





A construção está em nome da empresa Condomínio Terra Nova e Comunicações Ltda, que tem como sócios Antônio Disraeli Azevedo Ponte e o ex-governador e ex-ministro, irmão do presidenciável Ciro Gomes (PDT).





Nos dois mandatos de Cid (2007-2014), o governo do estado assinou R$ 54,6 milhões com a empresa de Disraeli, a Easy Taxi Aéreo. A primeira foi em julho de 2007, primeiro ano do mandado no valor de R$ 1,5 milhão (valores da época). Fundada dois anos antes, a Easy Air não possuía uma aeronave, mas locava os equipamentos para atender os contratos.





O Condomínio Terra Nova está localizado numa área denominada Sítio Santa Clara, uma planície no alto da Serra da Meruoca, com vista do vale de tirar o fôlego.





A empresa Condomínio Terra Nova foi aberta no dia 1º de março de 2016. Segundo a assessoria do ex-governador, na composição originária Cid Ferreira Gomes é titular de metade das cotas. E “para capitalização da empresa, foram realizados contratos de venda de 50% das cotas de propriedade da sociedade mediante pagamentos depositados em conta bancária de titularidade da empresa, na qual são debitadas as despesas da construção”.





Documento da Receita Federal mostra que o sobralense Antonio Disraeli, conterrâneo de Cid Gomes, é o sócio-administrador da empresa Condominio Terra Nova. De acordo com a assessoria, a obra tem alvará de licença para construção com número 004/2017.





Entre concluídos e vigentes, a Easy Taxi Aéro firmou com o governo do Ceará contratos que totalizam R$ 61.902.000. Mais da metade desse valor é de um único contrato assinado ainda no governo de Cid Gomes em fevereiro de 2010. Originalmente, o valor desse contrato era de R$ 5.169.000. Após seis aditivos, foram incrementados mais R$ 27.500.000. O último aditivo já foi prorrogado no atual governo de Camilo Santana (PT). Ao todo, a Easy Taxi Aéreo já recebeu R$ 41.948.000 do governo do estado.





A empresa que está construindo o empreendimento imobiliário na Meruoca, a Condominio Terra Nova e Comunicações LTDA, tem como atividade econômica principal ser provedor de acesso às redes de comunicações. Como atividades secundárias estão descritas: corretagem no aluguel de imóveis, consultoria em publicidade, atividades de rádio, serviços de comunicação e multimídia e compra e venda de imóveis próprios.

Fonte: Tribuna do Ceará