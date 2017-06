CIDADÃO É BALEADO EM TENTATIVA DE ASSALTO EM FORQUILHA

O fato aconteceu por volta das 6h de hoje (10). O cidadão de nome Odilon, bastante conhecido na cidade, foi alvejado a bala durante uma tentativa de assalto.





A tentativa de roubo foi registrada na rua Monsenhor Domingos, conhecida como rua Bela Vista. Dois indivíduos encapuzados chegaram no bar e anunciaram o assalto, em seguida atiraram no proprietário do bar. Os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida para o hospital de Forquilha.





Mais detalhes em breve.





Fonte: Sobral 24 horas