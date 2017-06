Comerciante é executado em loja no município de Pedra Branca

Polícia trabalha com a hipótese de execução devido as características do crime.

O empresário Thiago Lopes Barbosa, de 31 anos, que atuava no segmento de venda de aparelhos celulares, foi assassinado nesta sexta-feira 916), no centro do município de Pedra Branca, a 261 km de Fortaleza.





Conhecido no município como Tiago Cell, a vítima estava em seu estabelecimento, localizado no cruzamento das ruas Dr. Hermógenes com a Francisco Calíope, quando por volta das 9h30min um homem de jaqueta preta entrou e executou o empresário com disparos de arma de fogo. Após a ação, o atirador teria fugido na garupa de uma moto preta.





A Polícia trabalha com a hipótese de execução devido as características do crime. Porém, somente a investigação da Policia Civil no município vai apontar a motivação do crime.





A Policia Militar esteve no local do crime até a chegada da perícia forense. Com o bloqueio de uma das ruas, os agentes municipais de trânsito tiveram que orientar o trânsito nas imediações, até a remoção do corpo e a conclusão das primeiras investigações da Polícia.