COMPOSIÇÃO DO SARGENTO FROTA PRENDE JOVEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (8), por volta das 22h, no entorno do colégio Ribeiro Ramos, no Centro de Sobral.





Os policiais abordaram três jovens com fardas de colégio em atitudes suspeitas, e um dos jovens, identificado por Jardel Furtado da Silva Filho, 18 anos, residente no bairro Alto Novo, foi flagrado com 30 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.





O acusado e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.