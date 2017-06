Concurso para a Polícia Rodoviária avança e edital com 1.300 vagas sai até dezembro

Para concorrer ao cargo de policial rodoviário, é necessário ter nível Superior em qualquer área. Salário inicial de R$ 9.491,98.

Quem está se preparando para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), já deve acelerar o ritmo de estudos. Isso porque o pedido de abertura de 1.300 vagas, encaminhado em maio último, avançou nas seções do Ministério de Planejamento (MPOG) e há indicativos de que o órgão tem pressa para liberar o edital, de acordo com o Jornal dos Concursos





A minuta do edital para a seleção da Polícia Rodoviária já está pronta, o que garantirá que - com a autorização do MPOG, a seleção ocorra ainda este ano.





Para concorrer ao cargo de policial rodoviário, é necessário ter nível Superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”, com salário inicial de R$ 9.491,98.





Polícia Federal deve sair edital a qualquer momento





Já a Polícia Federal (PF) já tem autorização para liberar edital a qualquer momento.





PF tem como objetivo oferecer, no decorrer de 2017, 1.758 vagas para preenchimento em seu quadro de pessoal. Destas, 1.200 são para o novo concurso anunciado de escrivão e agente, com 600 vagas cada, e 558 são para a seleção já em planejamento, com 491 postos para delegado e 67 para perito.