Confira o vídeo do embargo da obra milionária e ilegal de Cid na Serra da Meruoca

Além de ter de pagar multa de mais de R$ 6 milhões, o ex-governador vai ter de explicar, juntamente com o prefeito de Meruoca, como conseguiu alvará para a obra.





Avida do ex-governador Cid Gomes está em um revés daqueles. Além de ter uma obra milionária embargada na Serra da Meruoca, ter de desembolsar mais de R$ 6 milhões para pagar multa, vai ter de se explicar com as autoridades ambientais sobre como conseguiu um alvará para construir em Área de Proteção Ambiental (APA), mais especificamente, em Área de Proteção Permanente (APP).





O documento foi emitido pela Prefeitura de Meruoca, com o consentimento do prefeito Fonteles, e dava direito a intervir em terreno de 569,44 m². O problema é que o ICMBio e o Ibama constataram que o tamanho real do condomínio de luxo é de 14.800 m².





Com informações de Wellington Macedo e Cearanews7