COREAÚ: DENÚNCIA CONTRA A UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE AROEIRAS

Internauta denuncia a precariedade da unidade básica de saúde da localidade de Aroeiras, na cidade de Coreaú.

Confira a denúncia na íntegra:

"A unidade básica de saúde de Aroeiras está abandonada pela prefeitura. Pra começar colocaram como gerente uma pessoa incapacitada de assumir uma gerência. Não tem conhecimento na área da saúde. Sem falar que há 5 meses está sem médico, sem dentista, sem ambulância para levar com pacientes, a unidade de saúde conta somente com uma enfermeira porque é concursada. E tem mais irregularidades, os motoristas concursados que votaram no prefeito eleito estão há 5 meses sem ir trabalhar. Estão ganhando em casa. Isso é uma falta de respeito para com a população e com seus colegas de trabalho."