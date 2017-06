O corpo do idoso que se encontrava no IML de Sobral sem identificação, já foi identificado, trata-se de Antônio Cardoso da Silva, 68 anos, natural de Reriutaba. A vítima residia no Sítio Caveira, zona rural da cidade de Cariré.





Antônio Cardoso foi vítima de um acidente de trânsito na BR 222, no distrito de Aprazível.