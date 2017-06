CRIATIVIDADE: Salão de Sobral investe em capa de corte de cabelo adaptada para o uso de celular

A ideia é bem simples: ao cortar o cabelo, o cliente é coberto por uma capa especial.





As empresas precisam e estão se adaptando às redes sociais. Mas um estabelecimento comercial entendeu isso de outra forma: a do lado do cliente. Um salão de beleza de Sobral, no interior do Ceará, criou uma capa, usada para corte de cabelos, adaptada para acesso ao celular.





A ideia é bem simples: ao cortar o cabelo, o cliente é coberto por uma capa especial. Em vez de totalmente coberta, ela possui uma transparência do tamanho que dá para olhar o celular e ficar navegando na internet durante o serviço.





A proprietária do Salão Pop, Kellen Farias, conta que a ideia veio a partir de uma sugestão no Facebook. Algum seguidor sugeriu o formato e os donos atenderam há mais ou menos um ano.





“Na realidade, a ideia foi do meu irmão, que estava olhando no Facebook, e uma pessoa sugeriu que inventasse uma forma que pudesse acessar o celular mesmo cortando o cabelo”.





A capa é feita sob encomenda com uma costureira do município. Quando os clientes souberam da novidade, o salão fez muito sucesso. Segundo a proprietária, não há conhecimento se há outros estabelecimentos com a mesma ideia. Pelo menos, não no município.





Fonte: Tribuna do Ceará