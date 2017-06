CRUELDADE: Jovém é presa acusada de matar o avô de 81 para ficar com a aposentadoria dele

Com em um enredo de novela, um crime em família acaba de ser elucidado pela Polícia na qual uma jovem de 25 anos é suspeita de ter assassinado o avô para ficar o dinheiro da aposentadoria dele. O palco do crime foi a cidade de Senador Pompeu, no Sertão Central do Ceará (a 273Km de Fortaleza).





O crime ocorreu na madrugada do dia 6 de junho último, mas só ao amanhecer o corpo do agricultor aposentado Moacir Guedes da Silva, que tinha 81 anos de idade, foi encontrado sobre a cama, com marcas de facadas e um travesseiro no rosto, indicado que ele pode também ter sido sufocado enquanto dormia. O assassinato ocorreu no Sítio Muxinató, no Distrito conhecido como Quilômetro Vinte,





Uma patrulha do Batalhão do Policiamento Rodoviário estadual (BPRE) foi acionado ao local do crime e constatou que o ancião havia sido esfaqueado no pescoço e no abaixo do peito direito. No local os PMs começaram a ouvir as pessoas e chegaram à suspeita, a própria neta da vítima. A jovem negou o crime, mas foi conduzida à delegacia de Senador Pompeu.





Perícias





As investigações da Polícia Civil avançaram nos últimos dias, levando o delegado regional de Polícia Civil, Willians Lopes a concluir que o crime foi mesmo praticado pela neta do aposentado, a jovem Maria Verônica da Silva Campos, 25 anos. Ela teria assassinado o avô para ficar com a aposentadoria que ele recebia mensalmente.





A faca usada no crime foi encontrada lavada. A Polícia suspeita que a jovem tenha perpetrado o crime de forma planejada. Ela diz que a casa onde morava com o avô foi atacada por assaltantes, versão que não foi confirmada. Presa em flagrante, Verônica segue detida enquanto a Polícia concluiu a apuração do caso e aguarda os laudos de perícia feitos no local do crime, no corpo da vítima e na arma encontrada no local.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro