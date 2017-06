Delegado e oficial da PM são assaltados

Um dos suspeitos de participar da ação foi capturado.

O delegado titular de de Quixeramobim, André Firmino, e um oficial da PM foram vítimas de um assalto, na madrugada deste domingo (25). Um dos suspeitos de participar da ação foi capturado.





Conforme informações da Polícia Civil de Quixadá — responsável pelas ocorrências da região no final de semana — o delegado estaria à caminho de um show que aconteceria em um município próximo à Quixeramobim, quando foi abordado por um grupo de criminosos, em uma estrada carroçável. O grupo supostamente estaria realizando uma série de assaltos na área.





Na situação, havia também um oficial da Polícia Militar, que também teria sido abordado. Além do veículo, foram levados outros pertences das vítimas. Ninguém foi ferido durante a ação. Viaturas do Comando Tático Rural (Cotar) foram acionadas ao local, porém os suspeitos fugiram.





No mesmo dia, durante a tarde, um dos suspeitos da ação, que não teve a identidade revelada, foi detido e levado para a Delegacia Regional de Quixadá. As polícias Civil e Militar seguem em diligências, no intuito de capturar os demais participantes do bando.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto ilustrativa