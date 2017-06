Delegado entrega o cargo e denuncia oito delegacias fechadas no Maciço de Baturité

Segundo ele, das 12 delegacias existentes no Maciço de Baturité, apenas quatro estão funcionando. AS demais permanecem fechadas por falta de pessoal.

“Sem escrivão, sem inspetor e sem delegado em oito municípios da região, desassistidos pela Polícia Civil, eu não tive condições de ficar. Para ficar vulnerável ou omisso, ou até mesmo chegar a cometer um crime de omissão, preferi colocar o cargo à disposição e pedir para sair”.





A declaração é do delegado da Polícia Civil e ex-deputado estadual, Francisco Cavalcante. Ele decidiu entregar o cargo de Delegado Regional da região do Maciço de Baturité, denunciando o estado de abandono da Segurança Pública naquele importante setor do Ceará, de interesse turístico nacional e internacional.





Na sua grave denúncia, Cavalcante afirma que dos 13 Municípios que compõem a circunscrição da regional, apenas quatro possuem delegacia da Polícia Civil funcionando. As demais estão sem atender o público pela falta de pessoal. “Em toda a região não existem polos plantonistas durante a semana. Apenas nos fins de semana. E as quatro que funcionam só estão abertas no horário comercial. Apenas na regional o expediente vai até as 18 horas”, detalha.





Cavalcante diz ter comunicado o fato ao secretário de Segurança Pública do Estado, André Costa, por ocasião da reunião entre os coordenadores das Áreas Integradas de Segurança (AIS). Também fez o comunicado ao delegado-geral da Polícia Civil e ao diretor do Departamento de Polícia do Interior Norte (DPI-Norte), mas não obteve nenhuma resposta.





“Não há como diminuir a violência com uma Polícia Civil praticamente sem ninguém e inoperante em algumas situações”, revela.





E conclui: “O inquérito policial é a peça importantíssima para a persecução penal e para diminuir a criminalidade. Inquérito bem feito é bandido na cadeia, com certeza”.





