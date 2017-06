DELEGADOS RECEBERÃO SUPER SALÁRIOS NO CEARÁ

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, na terça-feira (30), a constitucionalidade da mensagem de lei do governador Camilo Santana, que eleva a categoria dos delegados da Polícia Civil ao patamar das carreiras jurídicas. Nesta quinta-feira (1º de junho), as galerias da Assembleia Legislativa estarão ocupadas pelos delegados, que querem a aprovação já da mensagem. Isso vai possibilitar aos delgados de Polícia civil do Ceará patamares salariais nivelados aos de promotores de Justiça, juízes e desembargadores, podendo, inclusive, ultrapassar o teto de vencimentos do estado (limitado ao salário do governador). Atualmente, muitos delegados têm que devolver ao Estado grande parte de seus vencimentos, por ultrapassarem o teto.