DENÚNCIA: ATENÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PROFESSORES PEDEM SOCORRO!

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia, relatando que professores da rede municipal de ensino do município de Sobral ,estão sendo "obrigados" a trabalhar nas férias.

Veja a denúncia na íntegra:

"A prefeitura de Sobral, através da Secretaria de Educação está determinando que os diretores das escolas municipais promovam a tão famosa "Colônia de Férias", que de fato, consiste na oferta de reforço para sanar um possível péssimo e trágico resultado, fato já constatado através da avaliação externa.









Pois bem, diante disso, a prefeitura que no início do ano demitiu professores, mudou diretores sem critérios, sem análises, sem fundamentação, no meu ver de forma impensada, causou um grande impacto negativo de instabilidade na rede.









E agora, depois da realidade que já era esperada pelos educadores, a nova gestão, através dos diretores das escolas estão "sutilmente" obrigando seus professores temporários, de apoio, coordenadores e diretores a trabalharem nas suas tão sonhadas férias. E sem pagar um real a mais por isso.









Acredito que este seja o segundo tiro no pé que o prefeito está dando, porque professor nenhum, seja ele efetivo ou temporário, deseja trabalhar nas suas férias, isso é um direito!









Sem motivação, se sentindo ameaçado a perder seu emprego, somos obrigados a "aceitar o convite" de trabalhar nas férias voluntariamente. Expresso aqui minha indignação em ter que obedecer com medo.









Coloca aqui uma reflexão: Como um trabalho poderá ter impacto positivo com profissionais desrespeitados e indignados?"