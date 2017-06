DENÚNCIA: REVOLTANTE! OUVIDORIA DO SUS EM SOBRAL ESTÁ FECHADA

Internauta denuncia que procurou hoje (28) a Ouvidoria do SUS em Sobral para registrar uma reclamação, mas quando chegou na sede do órgão, verificou que o estabelecimento (OUVIDORIA) estava fechado com cadeado.





O cidadão ficou revoltado e faz uma indagação ao Prefeito Ivo Gomes: "Numa situação dessas, a quem vamos recorrer Sr. Prefeito?".





As imagens foram registradas na manhã desta quarta-feira, 28, por volta das 9h30.





A sede fica localizada onde funcionava o fórum, nas proximidades dos Correios.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter