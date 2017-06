DERRAMAMENTO DE SANGUE: Balanço parcial do fim de semana registrou 51 mortes violentas em todo o estado

Ao menos, 51 pessoas tiveram morte violenta neste fim de semana em todo o Ceará. O balanço parcial registra, no intervalo entre a última sexta-feira (2) e a noite do domingo (4), 44 casos de homicídios e mais sete mortes em decorrência de acidentes de trânsito. Destaque para uma chacina ocorrida na noite de sábado (3), no Município de Aquiraz, na região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde seis pessoas foram assassinadas, a tiros, em uma casa de veraneio.





Em Fortaleza, foram 14 homicídios que ocorreram nos seguintes bairros Parque Santa Rosa, Jardim das Oliveiras, Tauape, Sapiranga-Coité, Conjunto Prefeito José Walter, Praia do Futuro, Vila Manoel Sátiro, Dias Macedo, Maraponga, Conjunto Ceará, Lagamar, Cocó, São Gerardo e Granja Portugal.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados 14 homicídios nos seguintes locais: Aquiraz (6), Maracanaú (4) , Horizonte (2), Pacajus, e São Gonçalo do Amarante.





Interior





No Interior Norte, a região que apresentou o menor número de homicídios no fim de semana, foram registrados quatro assassinatos, nos seguintes Municípios: Forquilha, Sobral, Monsenhor Tabosa e Aracoiaba.





No Interior Sul, conforme o registro das autoridades plantonistas, ocorreram 12 assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2), Senador Pompeu (2), Crato, Acopiara, Campos Sales, Icó, Aracati, Quixadá, Solonópole e Lavras da Mangabeira.





Acidentes





Sete pessoas morreram em conseqüência de acidentes nos seguintes Municípios: Fortaleza (BR-222, em Antônio Bezerra), Morada Nova, Trairi, Limoeiro do Norte, Quixadá, Ibiapina e Camocim.





Fonte: Blog do Fernando Ribeiro