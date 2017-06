DERRAMAMENTO DE SANGUE: Tiroteio deixa três pessoas mortas em Horizonte, entre elas uma criança e sua mãe

Testemunhas disseram que os homens armados chegaram em um veículo branco, mas não foi possível identificar quantos estavam no carro.





Homens armados invadiram na noite desta segunda-feira (12) o bairro Baturité, no município de Horizonte, e realizaram vários disparos. No tiroteio, três pessoas morreram, entre elas uma criança entre 5 e 6 anos, e outras três ficaram feridas. Entre as vítimas está a mãe da criança, atingida por vários disparos.





Testemunhas disseram que os homens armados chegaram em um veículo branco, mas não foi possível identificar quantos estavam no carro. As motivações do crime ainda são desconhecidas.





A criança atingida pelos tiros ainda chegou a ser encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O estado de saúde das outras três pessoas atingida não foi divulgado.