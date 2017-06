PMs DE SANTANA DO ACARAÚ REALIZAM PRISÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A Polícia Militar, através da composição do Sargento Edilano , Sargento Silva e Soldado Batista, durante uma abordagem de rotina prendeu por volta das 4h30min da madrugada deste domingo (4), no cruzamento das ruas Dr. Manoel Joaquim e Dr. José Mendes, no centro da cidade de Santana do Acaraú, José Rafael Costa, 28 anos, residente na cidade de Sobral, portando um revólver calibre 22 com 08 munições intactas, e Francisco Ferreira da Silva, 30 anos, residente no bairro Pedregal e pilotava a motocicleta CB 300 de cor vermelha, ano 2012, placas OHX2413.





Os assaltantes foram conduzidos à Delegacia Regional de Sobral para adoção dos procedimentos legais. Rafael Costa foi encaminhado à cadeia pública de Santana do Acaraú por porte ilegal de arma, já Francisco Silva responderá em liberdade. Segundo declarou a PM, não há queixas de roubos contra a dupla, que possivelmente estava se preparando para alguma ação criminosa.





A população pode e deve ajudar a prevenir crimes desta natureza, denunciando a PM qualquer suspeita ou pessoas com comportamento estranho. O celular da PM (88) 99797-8835 está disponível 24h.

José Rafael Costa (blusa vermelha) e Francisco Ferreira da Silva - Fotos: PM

Motocicleta utilizada pela dupla

Arma e munições apreendidas com a dupla





Fonte: Tribuna dos Vales