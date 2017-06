DOIS MENORES ASSALTAM TAXISTA E QUASE SÃO LINCHADOS PELA POPULAÇÃO

Os menores abordaram o taxista no centro de Sobral, precisamente na praça do Bosque, e seguiram destino bairro Junco. Durante o percurso, os menores anunciaram o assalto, roubaram o dinheiro e os pertences da vítima. Os indivíduos lesionaram o taxista com uma facada na mão esquerda.





Os menores infratores desceram nas proximidades do espetinho do Junco. Populares desconfiaram dos indivíduos e correram atrás do suspeito, gritando "pega ladrão, pega ladrão". A população conseguiu capturar os menores e peia pra 10 eles levaram só.





Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e conseguiu salvar os infratores de serem linchados. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia 24 horas, para a lavratura do procedimento cabível.





O taxista foi medicado e passa bem.