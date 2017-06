O fato aconteceu na manhã de ontem (21), na loja Americanas, no Centro de Sobral. As jovens foram flagradas furtando perfumes no interior do estabelecimento.





Uma viatura do Ronda do Quarteiro foi acionada e conduziu as mulheres para a Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas