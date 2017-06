DUPLA ACUSADA DE VÁRIOS HOMICÍDIOS NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA É PRESA PELOSO POLICIAIS DO RAIO

Na manhã de hoje, 22/06, uma Equipe do BPRAIO realizava patrulhamento pela comunidade do "Suvaco da Cobra" no bairro Sinhá Sabóia, quando dois homens ao verem a presença policial empreenderam fuga pelo matagal.





Os policiais militares realizando diligências conseguiram localizar dois homens homiziados em um residência, os mesmos estavam de posse de um Revólver Calibre 38 com três munições intactas, além de cordões de ouro e uma certa quantia de dinheiro em espécie.





Os acusados foram identificados como, Jorge Fernando Carvalho de Oliveira, vulgo "Maguim", 19 anos, foragido da Cadeia Pública de Sobral e Daniel Bento de Sousa, vulgo "Tafé" de 29 anos.





A dupla é acusada de cometer os últimos homicídios naquela região, os mesmos foram apresentados ao Delegado plantonista da Delegacia Regional de Sobral.





Fonte: Sobral 190