Dupla é presa por crime ambiental e tentativa de suborno

Um dos homens ofereceu mil reais aos agentes de segurança.

Dois homens foram presos por crime ambiental e tentativa de suborno no distrito de Boa Esperança, em Cariré, a 268 quilômetros de Fortaleza. A ação, realizada por policiais do Batalhão de Meio Ambiente (BPMA) da PM do Ceará em Sobral, aconteceu no último domingo (11).





Com um dos suspeitos foram encontrados três pássaros silvestres da espécie Periquito-do-sertão. As aves estavam presas em gaiolas e sem a devida permissão do órgão ambiental, conduta considerada crime pela Lei de Crimes Ambientais.





Para evitar prisão do comparsa que estava em posse das aves, um dos homens ofereceu mil reais ao policial. A tentativa de suborno foi grava da pelos agentes de segurança, que deram voz de prisão aos dois suspeitos.





Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, junto com o valor em dinheiro, as aves e uma caminhonete Saveiro, de cor branca, que era utilizada para comercialização dos animais.





O homem que ofereceu a propina foi detido em flagrante por corrupção ativa, crime contra a administração pública, com base no artigo 333 do Código Penal e o outro atuado em um termo circunstanciado de ocorrência.





Fonte: Cenews