E TOME ASSALTO EM SOBRAL: MAIS UMA MOTO FOI TOMADA DE ASSALTO

Na noite de ontem (17), por volta de 22h30, dois elementos armados de revólver, conduzindo uma motocicleta Honda Fan de cor preta, abordaram um cidadão ao lado do ECOA, na Rua Dr. Carlito Pompeu, e anunciaram um assalto. Os elementos ameaçaram o cidadão de morte caso ele chamasse a polícia. O veículo tomado de assalto foi Honda Fan ano 2016 de cor preta e placa PMG-3803.





Caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do veículo, entrar em contato no número (88) 9.9452-9183 falar com Márcio ou ligar para a Polícia (190), o sigilo das informações é garantido. O veículo é o único meio do cidadão ganhar o pão de cada dia.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia