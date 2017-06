EM CAMOCIM, JOVEM DE 23 ANOS É ENCONTRADO MORTO NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

Um jovem de apenas 23 foi encontrado morto durante a manhã desta quinta-feira, 22, no bairro Jardim das Oliveiras, aqui em Camocim.

Segundo informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h, por volta das 08h00 da manhã o jovem Adriano dos Santos foi até a casa de sua mãe, no bairro Jardim das Oliveiras, e lá tomou café com ela. Já por volta das 10h00 da manhã, uma pessoa viu a vítima caída de bruços no portão da casa de sua mãe e logo avisou seus familiares. Quando a família da vítima chegou ao local já encontrou Adriano morto, com a língua de fora e parte do corpo na cor escura.





O corpo da vítima foi levada para a UPA 24h de Camocim e lá foram informados que Adriano dos Santos possivelmente teria sido vítima de um infarto fulminante. O rabecão do IML levará o corpo da vítima para o IML.





Infelizmente Adriano morreu jovem. Ele residia na Rua Travessa Santana, bairro Jardim das Oliveiras, e deixou esposa e dois filhos, um deles de apenas um mês.





Fonte: Camocim Polícia 24 horas