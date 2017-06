Estudante com Síndrome de Down é aprovado em vestibular de Direito em Sobral; veja história

Um estudante com síndrome de Down venceu vários obstáculos e conseguiu alcançar o sonho de passar no vestibular. Willian Vasconcelos vai cursar direito em sua cidade natal, Sobral.





As dificuldades enfrentadas por ele começaram logo cedo. Quando nasceu, a família não sabia que Willian tinha a síndrome. "A médica do posto de saúde disse para mim. Na época ela não usou 'síndrome de Down', e também não vou dizer qual nome ela usou. Me entregou meu filho, disse que ia ser difícil ele andar, falar", contou a mãe, Eridam Vasconcelos.





Segundo Eridam, no entanto, isso foi motivo de ainda mais amor para todos. "Eu passei a amar muito mais. A cuidar como se fosse um cristal", disse.





Willian cresceu e terminou o ensino médio no ano passado, mas enfrentou diversos desafios diante do preconceito das pessoas. A frustração foi grande ao se inscrever nos vestibulares das universidades públicas e no Enem. "Duvidaram da capacidade dele intelectual, cognitiva. Nos fizeram perguntas absurdas, se conhecia cores, se sabia segurar a caneta, se andava só", relatou a irmão, Klívia.





Apesar de uma boa pontuação, ele não foi aprovado. Chegou a pensar em desistir, mas renovou as esperanças quando surgiu a oportunidade em uma universidade particular. Sua professora Roberta Araújo foi um incentivo fundamental. "Sempre foi muito estudioso, muito empenhado, muito sociável, extremamente organizado e muito disciplinado", afirmou Roberta.





O problema enfrentado pela família agora é financeiro. "Não é barato, não é fácil manter um filho numa faculdade particular. Minha preocupação é essa, mas eu não vou desistir", disse Eridam.





Willian tem grandes esperanças. "Eu quero ser um bom advogado, pra ajudar minha família", revelou. Ele tem ainda um segundo plano. Apaixonado por televisão, ele quer virar ator.





TV Diário - Maristela Gláucia.