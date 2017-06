Estudantes de Rafael Arruda concorrem premiação internacional

Estudantes da Escola Agostinho Neres Portela, em Rafael Arruda/Sobral, estão em São Paulo, representam o estado do Ceará, na etapa nacional do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo. O evento organizado pelo Parlamento Nacional da Juventude pela Água (PNJA) e pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRH) teve inicio nesta terça-feira (06), e se estendera por toda a quarta-feira, dia 07, no Auditório da MCI em São Paulo.





O prêmio criada em 1997, congrega jovens de mentes inovadoras de todo o mundo, encorajando seu interesse em desafios relacionados à água e sustentabilidade. Financiado pelo Instituto Internacional de Águas de Estocolmo (SIWI), que tem como patrona a Princesa Victoria da Suécia.





Os estudantes Guilherme Fernandes, Erinaldo dos Santos e Antenor Simão Chaves, desenvolveram o Projeto de reutilização de água de bebedouro, que concorrerá com jovens de todo o País e tentará ficar entre os 5 melhores projetos para a etapa internacional que irá representar o Brasil em Estocolmo.





Ao projeto vencedor entre os finalistas será destinado um troféu, um prêmio de R$ 10.000,00 (dez mil reais), um certificado para cada membro da equipe e uma viagem incluindo transporte aéreo, transporte terrestre, hospedagem e alimentação para representar o Brasil na final internacional do Stockholm Junior Water Prize, a se realizar durante a Semana Mundial da Água de Estocolmo, em Estocolmo, Suécia, entre 26 e 31 de agosto de 2017.





Serviço





EEM AGOSTINHO NERES PORTELA





Endereço: Rua da Paz, S/N. Rafael Arruda, Sobral.





E-mail: agneresportela@escola.ce.gov.br





Blog da escola: http://agostinhoneres.blogspot.com/





Telefones: (88) 3615 2039 / 3615 2084





Fonte: Blog Célio Brito