Eunício Oliveira: “nunca mais o Ceará passa seca”

Presidente do Senado, Rodrigo Maia e Ministro da Integração assinaram hoje retomada da transposição do São Francisco.

O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM), e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), e o ministro da Integração, Helder Barbalho (PMDB), assinaram, nesta terça-feira (20), a ordem de serviço para a retomada das obras do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco.





“Nunca mais o Ceará passa seca”, afirmou Eunício, após a assinatura. A retomada da obra estava barrada por ações das empresas Marquise e PB Construções, ambas beneficiadas com licitações milionárias durante a gestão do ex-governador Cid Gomes (PDT) e desclassificadas durante o processo licitatório por não atenderem aos critérios técnicos.





A liberação aconteceu após articulação de Eunício junto à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, que derrubou a liminar que impedia a retomada da obra em benefício dos estados que sofrem com a seca registrada nos últimos anos.

Fonte: Cearanews7