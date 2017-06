EX-VEREADOR CHICO JOIA É ASSALTADO E TEM ARMA APONTADA PARA A CABEÇA

A bandidagem tá "pintando e bordando" na cidade de Sobral.





O ex-vereador Chico Joia foi vítima de assalto no início da tarde deste domingo, dia 25. O roubo aconteceu nas proximidades do Centro de Convenções, no estabelecimento do Zé Maria.





Um bandido com um revólver abordou Chico Joia, anunciou o roubo e apontou o revolver para sua cabeça. Outras pessoas que estavam no local também foram vítimas.



Felizmente, Chico Joia passa bem, ninguém ficou ferido.