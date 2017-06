EXCELENTE NOTÍCIA: Novo procedimento consegue controlar câncer considerado incurável

Médicos e pesquisadores divulgaram, nesta segunda-feira (5), os resultados da pesquisa com imunoterapia.

"Sem precedentes", foi assim que médicos e pesquisadores classificaram, durante a reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica 2017 (ASCO), em Chicago, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (5), os resultados de uma pesquisa com imunoterapia em pacientes com mieloma múltiplo, tipo de câncer no sangue considerado incurável e que pode danificar os ossos, o sistema imunológico, os rins e a contagem de glóbulos vermelhos.





A pesquisa, de autoria de Wanhong Zhao, realizou o procedimento em 35 pacientes. Desses, 33 (ou 94%) apresentaram remissão da doença, fase em que não há sinais da enfermidade, mas ainda não é possível dizer que se está curado.





Os resultados apareceram apenas dois meses depois de ser iniciada uma terapia com células T, que são as responsáveis pelo sistema imunológico. Os cientistas retiraram as células dos próprios pacientes, modificaram-nas em laboratório com receptor de antígeno quimérico (CAR) e as injetaram novamente nos participantes, por meio intravenoso.

Próximos passos





De acordo com o médico Kenneth Anderson, do Dana-Farber Instituo de Câncer de Boston, em entrevista ao CTV news, "é preciso estar atento para o tempo em que essas células persistirão e manterão o câncer sob controle".





Novas pesquisas ainda serão realizadas para determinar se esse tratamento é capaz, de fato, de curar a doença.