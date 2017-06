FLAGRANTE DE DESRESPEITO ÀS LEIS DE TRÂNSITO EM SOBRAL

Internauta flagrou na tarde deste domingo (18), por volta das 16h, na CE 440, um veículo GM Celta com aproximadamente 20 passageiros.





Tinha várias crianças sendo transportadas no porta malas do veículo, pondo em risco a vida dos ocupantes do veículo, como também de terceiros.





O veículo seguia no sentido Meruoca ao bairro Cohab 3. As imagens foram registradas nas proximidades da entrada do bairro Renato Parente.