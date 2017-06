FOGE DA CPPL III VULGO "DELANINHO", TAMBÉM CONHECIDO COMO "CHACAL", MEMBRO PERIGOSÍSSIMO DO PCC

Fugiu ontem da CPPL III, O Pistoleiro, assaltante, traficante, José Delano Diógenes, o mesmo estava preso desde 2015, quando foi preso num shopping em Mossoró, por Policiais Civis do Ceará e Policiais Militares do CE/RN, o mesmo já passou pelo Sistema Penitenciário Federal; é envolvido em diversos crimes pelo Brasil, tem participação em diversos homicídios no Vale do Jaguaribe, é o principal suspeito de matar o pistoleiro Mainha, na grande Fortaleza, e é membro do PCC.