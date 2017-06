Funkeiro MC Livinho é detido em Jericoacoara

Os dois chegaram a brigar, mas, após uma conversa na delegacia, foram liberados e nenhum procedimento policial foi aberto.

O cantor paulista Oliver Decesary Santos, mais conhecido como MC Livinho, se envolveu em uma confusão, na manhã desta quarta-feira (7), com o dono de um quadriciclo em Jijoca de Jericoacoara, a 301 quilômetros de Fortaleza.





Conforme o escrivão Leonardo Rodrigues, da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, os dois se envolveram em uma briga após o funkeiro fazer manobras arriscadas e em alta velocidade com o veículo.

O locador teria reclamado com o cantor e solicitado a devolução do quadriciclo, o que levou a uma discussão.





De acordo com informações da 2ª Companhia do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Livinho não quis pagar pelo serviço. Leonardo Rodrigues conta que o dono do quadriciclo, identificado apenas como João Paulo, teria, então, agredido com um capacete Livinho e a namorada dele, o que levou à reação do cantor.

Foi quando a Polícia Militar foi acionada e encaminhou as partes à delegacia. Conforme os PMs, Paulo estaria portando uma faca, mas não chegou a usá-la na confusão.





Após uma conversa, ambos foram liberados sem nenhum procedimento policial ter sido aberto, conta o escrivão.





“Houve um desentendimento, mas ninguém prestou queixa, nem o cantor, nem o responsável pelo passeio”, conta a assessoria de imprensa do cantor, não endossando a versão de que teria havido uma briga entre os dois.





MC Livinho é um funkeiro paulista com mais de 4 milhões de seguidores no Facebook. Ele é conhecido por músicas como “Tudo de bom” e “Bem Querer”.





Com informações de Tribuna do Ceará