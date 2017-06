Galdêncio é o novo vereador da Câmara de Sobral

Tomou posse como o mais novo vereador da Câmara de Sobral, Antonio Oliveira Braga (Galdêncio), que chega para um período de 140 dias, devido a licença médica apresentada pelo líder do prefeito Itamar Ribeiro. a posse aconteceu as 10h30, desta quarta-feira, minutos após o Diário Oficial do Municipal publicar a exoneração de Galdêncio do cargo que ocupava na Prefeitura de Sobral. Dezenas de radialistas e os vereadores Paulo Vasconcelos (presidente), Rogério Arruda (Secretário), Camilo Motos, Socorrinha Brasileiro, prestigiaram a solenidade que aconteceu no gabinete da Presidência, e foi transmitido ao vivo pela Rádio Tupinambá - programa Tribuna Popular.





Via Wilson Gomes