GRANJA: ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL NA CE 362

Um acidente de trânsito com vítima fatal aconteceu na noite de ontem (4), por volta das 23h, na CE 362, Rodovia que liga a cidade de Granja ao município de Martinópole.





Segundo informações de populares, o condutor transitava em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes. O corpo do motorista ficou distante do carro (Fiat Strada), aproximadamente 100 metros. O condutor teve morte no local.





Uma equipe da PRE esteve no local, realizando os procedimentos legais. A perícia forense realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Sobral.





Mais detalhes a qualquer momento.

Fonte: Sobral 24 horas