GRAVE DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA NA CIDADE DE SOBRAL

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

E e com o coração partido que venho desabafar...no último dia 05/06/2017.. Minha cunhada a mãe desta princesa que sofre de sindronefrose, buscou atendimento no posto de saúde da vila união em Sobral...pois minha prima referia febre e inchaço sintomas de uma crise nefrótica. Mas o atendimento lhe foi negado pela enfermeira Sra. que estava ao telefone em uma ligação particular e a Médica Cubana também negou o pedido para atender minha prima, alegando que seu transporte ja estava a caminho e não poderia perde lo...sendo assim ela buscou atendimento no hospital Regional Zona Norte onde a situação de saúde de minha prima se agravou e para piorar a situação, o hospital cometeu a negligência de transferir-la para um hospital que não tem tratamento adequado para minha filha.









Peço a todos vcs que lerem esta pastagem que compartilhe e marque o maior número de amigos...para que chegue em alguma autoridade e este caso não fique impune e para que possamos conseguir uma vaga no hospital Albert Sabiam em Fortaleza...pois minha prima esta sofrendo e correndo risco."