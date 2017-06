Guarany de Sobral recebe o River-PI no Junco de olho em classificação

O Cacique do Vale precisa apenas de um empate para seguir na competição.

O Guarany de Sobral recebe o River-PI neste domingo, 25, ás 18h no estádio do Junco pela última rodada da fase classificatória da série D 2017.





Líder do grupo A05 com 10 pontos ganhos, o Cacique do Vale precisa apenas de um empate para se garantir na segunda fase da competição.





Até mesmo se for derrotado o rubro negro pode se classificar, basta que no segundo jogo do grupo entre Maranhão x Potiguar, termine com vitória do Potiguar ou empate.





Para a partida de logo mais o treinador Sérgio China relacionou 23 jogadores