Guarany de Sobral vence e encaminha classificação na Série D

Com gol de Elanardo, aos 20 minutos, e Gilmak, aos 29, Cacique do Vale vence e fica com a vaga na mão para a próxima fase.

O Guarany de Sobral derrotou o Potiguar de Mossoró, na tarde deste domingo (18), no Estádio Edgarzão, em Assu, no Rio Grande do Norte. Com gols de Elanardo e Gilmak, o Cacique do Vale fez 2 a 0, chegou aos 10 pontos e encaminhou a classificação para a fase seguinte da Série D do Campeonato Brasileiro.





Depois de um primeiro mais equilibrado, com chances dos dois lados, o Guaradol se impôs na etapa final. A pequena torcida bugrina que compareceu ao estádio viu Elanardo abrir o placar aos 20 minutos. A pressão seguiu e Gilmak ampliou pouco tempo depois, aos 29 minutos. A partir daí, foi só administrar o resultado favorável. Edson Capacete ainda diminuiu aos 48 minutos, mas não havia tempo para reação.





Na próxima rodada, a última da fase classificatória, o Guarany de Sobral joga em casa com River-PI, que não tem mais chances de classificação, no Estádio do Junco, às 16 horas. Nos mesmos dia e horário, o Potiguar joga com o Maranhão, em São Luís, no Castelão.





Fonte: Globo Esporte